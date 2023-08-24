Подполковник ФСИН рассказал о новых преступлениях ангарского маньяка

Подполковник ФСИН Дяшкин рассказал о новых преступлениях ангарского маньяка

Пожизненно осужденный Михаил Попков, который считается самым жестоким маньяком в истории современной России, признался в новых преступлениях во время нахождения в мордовской исправительной колонии №6 (ИК-6). Об этом в четверг, 24 августа, «Ленте.ру» рассказал подполковник Сергей Дяшкин, оперуполномоченный оперативной группы ИК-6 управления ФСИН России по Республике Мордовия.

«У нас в ИК-6 Попков признался в двух преступлениях — 1997 и 1998 года, оба совершены в Иркутске, в микрорайоне Ново-Ленино. Тогда он как как раз служил в милиции. А позже, уже на следствии, Попков рассказал о третьей расправе, совершенной в 2003 году», — рассказал Дяшкин.

По словам подполковника, потерпевших ангарский маньяк помнит не очень хорошо — зато точно помнит обстоятельства преступлений, особенно связанные с автомобилями: на какой машине и куда ехал, где посадил к себе девушку и куда ее отвез. Как только эта особенность проявилась, работать с Попковым стало просто. Он до сих пор знает и помнит, где забирал девушек и где прятал десятки тел.

Полную версию интервью с подполковником Дяшкиным можно прочитать здесь.

Ранее Дяшкин рассказал, что Попков страстно увлекается автомобилями марки Subaru.