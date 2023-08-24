Расширение БРИКС назвали важным шагом для роста инвестиций между участниками

РФПИ: расширение БРИКС является важным шагом для увеличения взаимных инвестиций

Расширение состава БРИКС является важнейшим шагом для увеличения взаимных инвестиций государств и более активного взаимодействия их финансовой и платежной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на генерального директора Кирилла Дмитриева, передает ТАСС.

По его словам, в рамках БРИКС+ существует возможность реализовать множество предложений делового совета БРИКС. «Среди них не только платежная система БРИКС, но и возможное появление расчетных единиц стран БРИКС+ и также арбитража БРИКС+», — пояснил Дмитриев.

Указанные инициативы, равно как и другие идеи, крайне важны для партнерства и укрепления экономического взаимодействия стран БРИКС+ и их партнеров, заключил гендиректор РФПИ.

Отмечается, что РФПИ еще в 2019 году выдвинул идею о формировании совместной платежной системы БРИКС и единой криптовалюты для расчетов между странами-участницами. Кроме того, было предложено создание международного арбитражного суда в рамках БРИКС, который бы позволял объективно и непредвзято разрешать споры между членами альянса.