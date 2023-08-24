Описано состояние пострадавших из-за протаранившего толпу авто в Калуге детей

Двое пострадавших в ДТП на остановке в Калуге детей находятся в реанимации

Все пострадавшие из-за протаранившего толпу автомобиля на автобусной остановке в Калуге дети находятся в сознании. Их состояние описал главврач детской областной больницы Виктор Михайлов. Видеозапись с его обращением опубликована в Telegram-канале главы города Дмитрия Денисова.

ДТП произошло на улице Кирова в районе дома №11 около 13:43 по московскому времени. По предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Двое школьников, 15 и 16 лет, находятся в реанимации.

«Это более серьезные травмы, родители все знают. Девочка тяжелая, сейчас пришла в сознание. Мальчик в сознании. Еще трехлетняя, она с матерью в обычном отделении», — сообщил медик.

У мальчика обнаружены многочисленные переломы и черепно-мозговая травма.

Глава Калужской области Владислав Шапша, в свою очередь, заявил, что «Русалине, Алине и Гору оказывается вся необходимая помощь, они в стабильном состоянии».