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12:59, 24 августа 2023Интернет и СМИ

Во «ВКонтакте» запустили уникальную функцию

Нейросеть оградит пользователей «ВКонтакте» от недружелюбных комментариев

Фото: Content Pixie / Unsplash

Во «ВКонтакте» запустили уникальную функцию — нейросеть оградит пользователей от недружелюбных комментариев. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что теперь алгоритмы на основе машинного обучения будут выявлять недружелюбные комментарии с ругательствами и оскорблениями и скрывать их в отдельном блоке. В результате юзер сможет самостоятельно выбрать, читать ли эти материалы — при желании он может их раскрыть.

Функция станет доступна пользователям постепенно.

«Забота о комфорте и безопасности пользователей является нашим ключевым приоритетом. Мы последовательно развиваем стратегию формирования комфортной цифровой среды, чтобы с помощью наших инструментов каждый пользователь мог создавать наиболее соответствующее его потребностям и пожеланиям онлайн-пространство с возможностью оградиться от нежелательного контента и других потенциально негативных явлений. При этом мы ориентируемся на обратную связь от аудитории. Сначала нейросеть, автоматически скрывающая недружелюбные комментарии, была запущена и протестирована в "VK Клипах". Функция получила позитивный отклик пользователей», — отметил директор по модерационной политике и взаимодействию с пользователями «ВКонтакте» Иван Корнеев.

Инициатива стала продолжением стратегии «ВКонтакте» по формированию комфортной цифровой среды для пользователей.

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    Варвара Кошечкина
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