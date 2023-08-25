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10:29, 25 августа 2023Мир

Штаб-квартиру ООН открыли после проблем с безопасностью

Штаб-квартиру ООН в Женеве открыли после решения вопроса с безопасностью

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Штаб-квартиру ООН в Женеве вновь открыли после решения вопроса с безопасностью. Об этом заявила руководитель службы информации Алессандра Веллуччи, сообщает Reuters.

«Вопрос, касающийся Дворца Наций, теперь разрешен. Все пункты доступа открыты», — сказала она. При этом Веллуччи не уточнила, с какой проблемой было связано закрытие штаб-квартиры всемирной организации.

Ранее штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрыли по соображениям безопасности. По данным службы информации Дворца Наций, этот вопрос активно расследовался службой безопасности ООН.

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    Семен Александров
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