Штаб-квартиру ООН открыли после проблем с безопасностью

Штаб-квартиру ООН в Женеве открыли после решения вопроса с безопасностью

Штаб-квартиру ООН в Женеве вновь открыли после решения вопроса с безопасностью. Об этом заявила руководитель службы информации Алессандра Веллуччи, сообщает Reuters.

«Вопрос, касающийся Дворца Наций, теперь разрешен. Все пункты доступа открыты», — сказала она. При этом Веллуччи не уточнила, с какой проблемой было связано закрытие штаб-квартиры всемирной организации.

Ранее штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрыли по соображениям безопасности. По данным службы информации Дворца Наций, этот вопрос активно расследовался службой безопасности ООН.