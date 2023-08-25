Москве предрекли «репетицию» бабьего лета в выходные

Синоптик Шувалов: в выходные в Москве температура поднимется до 22 градусов

В последние выходные августа Москву и Московскую область ждет «репетиция» бабьего лета. Такую погоду в столице предрек руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, его слова передает News.ru.

По словам специалиста, 26 и 27 августа в Москве и Подмосковье прогнозируется преимущественно солнечная погода с температурой до 22 градусов Цельсия. Ветер в регионе будет дуть с запада и северо-запада, его скорость составит до трех метров в секунду.

«В выходные в Москве нас ждет репетиция бабьего лета, 26 и 27 августа температура повысится на четыре-пять градусов. В субботу ожидается еще 20 градусов тепла, а в воскресенье термометр поднимется до плюс 22 градусов. Преимущественно нас ждут солнечные дни, вероятность дождя минимальная, если они и будут, то локально», — сообщил синоптик.

Ранее в августе специалисты центра погоды «Фобос» предупредили москвичей о преждевременном наступлении осени. По их данным, летняя погода и жара больше не вернутся в столицу.