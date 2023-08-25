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15:55, 25 августа 2023Россия

Россиянам предложили отправиться в гастрономический ретрит

Усадьба Кописки «Богдарня» под Владимиром предлагает гастрономический ретрит

Фото: Усадьба Кописки "Богдарня"

Усадьба Кописки «Богдарня» во Владимирской области предлагает туристам отправиться в гастрономический ретрит. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Усадьбе Кописки «Богдарня».

В частности, путешественники смогут познакомиться с традициями русской усадебной культуры и сельского быта, а также попробовать натуральные фермерские продукты собственного производства.

Так, на территории комплекса расположен стилизованный ресторан классической русской и европейской кухонь «Колхозный клуб», где предлагаются не только блюда по старинным русским рецептам — борщ, уха, скоблянка, пельмени и
вареники ручной лепки, — но и современные авторские стейки и бургеры, говядина для которых приготовлена по европейской технологии сухой выдержки.

Кроме того, в «Колхозном клубе» ежедневно открыта лавка фермерских продуктов от семьи Кописки, где можно купить молоко, творог, масло, натуральные йогурты, мясо, мед и другие экологически чистые продукты.

Фото: Усадьба Кописки «Богдарня»

Известно, что каждый сезон на территории усадьбы проходит «Сырмарка» — фестиваль фермерских продуктов из натурального сырья, где традиционно представлен большой ассортимент фермерских сыров из разных регионов России, мясные деликатесы, рыбная продукция, крафтовые сладости и напитки, продукты пчеловодства, сувениры и ювелирные изделия.

Помимо гастрономии, «Богдарня» располагает разнообразными видами отдыха и развлечений для проведения полноценного загородного отпуска и детских каникул: пешие прогулки и походы по лесным тропам, квесты, кулинарные и творческие мастер-классы, уроки верховой езды в собственном манеже, катание на санях или в экипаже, знакомство с искусством троечной езды и многое другое. Также гости могут воспользоваться сауной, размещенной в башне, где для отдыха доступна купель с артезианской водой, парная и панорамная комната отдыха.

Усадьба Кописки «Богдарня» является частью крупнейшего Агрокультурного туристического комплекса России, расположенного под Владимиром в деревне Крутово, всего в 1,5 часа езды на электропоезде от Москвы или в 120 километрах по Горьковскому шоссе.

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    Варвара Кошечкина
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