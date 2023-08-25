Пытавшегося сжечь дом со спящими людьми россиянина задержали

В Чувашии задержали мужчину, пытавшегося сжечь дом со спящими людьми под Иваново

Мужчину, который пытался сжечь дом со спящими людьми в городе Кинешма Ивановской области, задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, поджигатель в попытке скрыться от полицейских преодолел около 500 километров. Его обнаружили в Чувашии и теперь везут на допрос в родной город. Мужчина признался, что решил устроить пожар в жилом доме, так как захотел отомстить соседям, с которыми у него возникали регулярные конфликты.

Ночью 25 августа мужчина, вооружившись электрошокером-дубинкой, разлил горючее на лестнице в подъезде своего дома, поджег жидкость и скрылся. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В результате попытки поджога никто не пострадал — огонь быстро погас сам. Как «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на двух или более лиц, совершенное общеопасным способом.