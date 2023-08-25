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17:16, 25 августа 2023Россия

Названы два оставшихся в 2024 году без изменений предмета на ЕГЭ

Рособрнадзор: без изменений в 2024 году остались ЕГЭ по математике и химии

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Без изменений в 2024 году остались только единые государственные экзамены (ЕГЭ) по базовой математике и химии. Эти два предмета назвали в Рособрнадзоре, заявление приводит ТАСС.

В службе сообщили, что изменения вносились в экзаменационные задания для улучшения системы проверки знаний будущих абитуриентов.

«Корректировка системы оценивания призвана повысить дифференцирующую способность конкретных заданий и экзаменационной работы в целом. В КИМ (контрольных измерительных материалах — прим. «Ленты.ру») ЕГЭ по химии и базовой математике изменений в 2024 году нет», — сообщили в Рособрнадзоре.

Ранее сообщалось, что в ЕГЭ по истории появятся вопросы, связанные с проведением специальной военной операции на Украине. Однако эти изменения вступят в силу только после того, как в школы поступят новые учебники.

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    Марк Леонов
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