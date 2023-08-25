Россияне вытащили из реки тело обнаженной женщины

СКР: в Екатеринбурге горожане вытащили из реки Исети тело обнаженной женщины

В Екатеринбурге горожане вытащили из реки Исети тело обнаженной женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Ее заметили прохожие утром 25 августа и вызвали полицию. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Тело будет направлено на экспертизу для выяснения обстоятельств произошедшего.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Оперативники приступили к установлению личности женщины. На вид она молода и имеет особенность внешности — ее голова обрита налысо, уточняет E1.ru.