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09:15, 25 августа 2023Интернет и СМИ

Известная порноактриса рассказала о просьбе отца сменить фамилию

Фото: Unsplash

Модель OnlyFans и известная порноактриса из Италии Эми Буоно рассказала, как отец просил ее сменить фамилию. Подробностями она поделилась в интервью порталу FanPage.

Автор контента для взрослых отметила, что семья никогда не поддерживала ее деятельность. «Моя мать всегда была рядом со мной. Она никогда не принимала мой выбор, но и не оставляла меня в покое», — сказала Буоно.

Порноактриса также добавила, что ее отец также негативно отзывался о ее работе. «У нас никогда не было близких отношений, но он тоже плохо относился к тому, что я делаю», — рассказала она. Однажды, как отметила модель OnlyFans, ее отец опубликовал видео в TikTok, в котором попросил ее поменять фамилию. «Сказал, что не хочет, чтобы я носила его фамилию», — пояснила она. Буоно также призналась, что ее дядя перестал с ней общаться из-за того, что она работает в порноиндустрии.

Ранее порноактриса из Канады Эмма Хикс высказалась об отношениях с очень религиозными родственниками ее мужа. Звезда фильмов для взрослых призналась, что ей повезло с родственниками супруга: они относятся к ней как к собственной дочери.

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    Олег Давыдов
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