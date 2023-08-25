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15:07, 25 августа 2023Россия

В Москве пройдут турниры по CS:GO и Dota2

Мосурбанфорум в Гостином Дворе станет площадкой для масштабных кибертурниров

Фото: Unsplash

26 и 27 августа на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе пройдут масштабные кибертурниры по таким играм, как CS:GO, Dota2, Valorant и Fortnite. Гостей форума познакомят с кибердисциплинами, проведут для них короткие мастер-классы и предоставят доступ к компьютерам. Вход свободный, сообщили в пресс-службе Мосурбанфорума.

На кибертурнире «Графус» гостей научат расследовать преступления по отмыванию денег. «Графус» — это обучающая система по проведению финансовых расследований, которая позволяет искать данные с помощью визуального запроса и анализировать связи между объектами. В то же время в другом зале будет проходить кибертурнир по FIFA2023, Valorant и «Миру танков».

Затем начнется кибертурнир по Fortnite и League Of Legends. Кроме того, запланированы кибертурниры сразу по нескольким играм — танцевальной игре Just Dance, музыкальной с элементами виртуальный реальности Beat Saber и VR-Страйкболу. Последняя основана на передвижении игроков на открытой площадке со специальными устройствами. Перед началом игры на каждого надевают VR-шлем и выдают устройства для виртуальной стрельбы. Для победы нужно активно двигаться, прятаться за укрытиями и быстро перемещаться между виртуальными стенами.

Наконец, заключительным станет кибертурнир по CS:GO, Dota2 и FIFA2023. Вход на все игры свободный.

Расписание кибертурниров

  • 26 августа в 10:00, зал 1 — кибертурнир «Графус»
  • 26 августа в 10:00, зал 2 — кибертурнир по FIFA2023, Valorant и «Миру танков»
  • 26 августа в 13:00, зал 2 — кибертурнир по Fortnite и League Of Legends
  • 26 и 27 августа в 10:00, зал 3 — кибертурнир по Just Dance, Beat Saber и VR-Страйкболу
  • 27 августа в 10:00, зал 2 — кибертурнир по CS:GO, Dota2 и FIFA2023

Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября. Ознакомиться с программой форума и экспозициями выставочного пространства можно на официальном сайте.

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    Инга Разумовская
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