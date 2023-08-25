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14:25, 25 августа 2023Бывший СССР

На Украине сняли с должности главу госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Глава МВД Украины Клименко: главу госслужбы по ЧС Крука сняли с должности

Фото: Nikki Bridges / Reuters

На Украине главу государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Крука сняли с должности. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел (МВД) республики Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

«Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности председателя ГСЧС», — написал министр. По его словам, исполнение обязанностей председателя службы возложено на его заместителя Владимира Демчука.

Клименко уточнил, что внутренняя проверка деятельности ГСЧС завершена, и заверил, что по ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения.

Ранее на Украине уволили замминистра обороны Александра Полищука. Тем же решением правительство сняло с должности первого зампредседателя Государственной архивной службы республики Татьяну Емельянову.

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    Алевтина Запольская
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