На Украине сняли с должности главу госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Глава МВД Украины Клименко: главу госслужбы по ЧС Крука сняли с должности

На Украине главу государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Крука сняли с должности. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел (МВД) республики Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

«Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности председателя ГСЧС», — написал министр. По его словам, исполнение обязанностей председателя службы возложено на его заместителя Владимира Демчука.

Клименко уточнил, что внутренняя проверка деятельности ГСЧС завершена, и заверил, что по ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения.

Ранее на Украине уволили замминистра обороны Александра Полищука. Тем же решением правительство сняло с должности первого зампредседателя Государственной архивной службы республики Татьяну Емельянову.

