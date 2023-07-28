Замминистра обороны Украины уволили

Кабмин Украины согласовал увольнение замглавы Минобороны Полищука

На Украине уволили замминистра обороны Александра Полищука. Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

Тем же решением кабмина с должности первого зампредседателя Государственной архивной службы Украины уволена Татьяна Емельянова, уточнил Мельничук.

В июле президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Индию, Колумбию и Бразилию. В первой интересы страны должен был представлять Полищук.

Полищук занимал должность замминистра обороны с октября 2019 года, у него звание генерал-майора запаса.

Ранее кабмин Украины нашел временную замену уволенному министру культуры Александру Ткаченко. Временно исполняющим обязанности главы ведомства стал Ростислав Карандеев. 27 июля Верховная Рада отправила в отставку министра культуры.