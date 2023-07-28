Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:54, 28 июля 2023Бывший СССР

На Украине нашли временную замену уволенному министру культуры

Кабмин Украины назначил Ростислава Карандеева врио министра культуры
Ростислав Карандеев

Ростислав Карандеев. Фото: Anakrv / Wikimedia

Кабмин Украины нашел временную замену уволенному министру культуры Александру Ткаченко. Временно исполняющим обязанности главы ведомства стал Ростислав Карандеев. Об этом в Telegram сообщил представитель кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

До назначения Карандеев занимал должность первого заместителя министра культуры.

27 июля Верховная Рада Украины отправила в отставку министра культуры Александра Ткаченко. Соответствующее решение поддержал 321 депутат.

Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила Ткаченко в работе на российский рынок. Она уверена, что глава ведомства причастен к распилу сотен миллионов гривен на русскоязычные каналы ДОМ и Freedom.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о ракетном ударе Киева по Таганрогу

    Назван тип взорвавшейся в Таганроге ракеты

    Минобороны заявило о перехвате украинской ракеты над Таганрогом

    Бухгалтер потратила 60 миллионов рублей компании на приворот бойфренда

    Таганрогский художественный музей оказался в эпицентре взрыва

    Раскрыта программа Московского урбанфорума в «Зарядье»

    НАТО пообещала построить в Польше новый военный объект

    Россияне оценили работу Путина на посту президента

    Появились новые кадры разрушений после взрыва ракеты в Таганроге

    Ростовский губернатор рассказал о пострадавших при взрыве в Таганроге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости