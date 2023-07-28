На Украине нашли временную замену уволенному министру культуры
Кабмин Украины назначил Ростислава Карандеева врио министра культуры
Кабмин Украины нашел временную замену уволенному министру культуры Александру Ткаченко. Временно исполняющим обязанности главы ведомства стал Ростислав Карандеев. Об этом в Telegram сообщил представитель кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
До назначения Карандеев занимал должность первого заместителя министра культуры.
27 июля Верховная Рада Украины отправила в отставку министра культуры Александра Ткаченко. Соответствующее решение поддержал 321 депутат.
Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила Ткаченко в работе на российский рынок. Она уверена, что глава ведомства причастен к распилу сотен миллионов гривен на русскоязычные каналы ДОМ и Freedom.