Лукашенко рассказал о будущем ЧВК Пригожина в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что ЧВК Пригожина продолжит существовать

Частная военная компания (ЧВК) «Группа Вагнера» продолжит существовать на территории Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

«"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось», — сказал Лукашенко, отметив, что систему расположения ЧВК он обсудил еще с ее главой Евгением Пригожиным.

Также президент заявил, что ЧВК будет располагаться в Белоруссии столько, сколько потребуется самой организации и Минску.

Кроме того, Лукашенко рассказал, как проходили переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным во время попытки мятежа. По словам президента, он предложил выслать ему веревку и кусок мыла, так как Пригожин убеждал его, что не боится погибнуть.