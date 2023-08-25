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16:24, 25 августа 2023Моя страна

Манул в Новосибирском зоопарке забрался на самую высокую ветку и попал на видео

Манул в Новосибирском зоопарке забрался на самую высокую ветку и попал на видео

В Новосибирском зоопарке манул забрался на самую высокую ветку и попал на видео. Ролик снял один из постоянных посетителей зоопарка, его опубликовало издание NGS.ru.

На кадрах видно, что манул забрался практически под крышу вольера. Там он долго рассматривал верхние прутья, наблюдал за птичками и гостями, а также ловил восхищенные взгляды.

Ранее сообщалось, что манулята из Новосибирского зоопарка упорно пытались взобраться на выступ, где расположилась их мать, и попали на видео. Один из котят добрался до матери первым и попил молока, второму потребовалось больше времени, но в итоге он тоже справился.

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    Сергей Истомин
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