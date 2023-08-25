Российский хип-хоп артист Markul выступит на крыше в рамках фестиваля Roof Fest

Российский хип-хоп артист Markul даст сольный концерт на крыше в рамках музыкального фестиваля Roof Fest в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выступление рэп-исполнителя в столице состоится 27 августа на обновленной террасе клуба VK Gipsy, расположенного на Болотной набережной. Markul, начавший свою карьеру более 10 лет назад, исполнит как новые, так и уже ставшие хитами песни. 26 августа музыкант также даст концерт на площадке фестиваля Roof Fest в Санкт-Петербурге.

Ранее с сольными концертами в Москве и Санкт-Петербурге в рамках Roof Fest выступила российская эстрадная певица Лолита Милявская.

Более подробная информация о предстоящих концертах музыкального фестиваля доступна на официальном сайте мероприятия.