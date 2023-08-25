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09:19, 25 августа 2023Путешествия

Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс. Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 40 рейсов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Нововсти

В трех московских аэропортах в пятницу, 25 августа, произошла отмена и задержка 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Как стало известно, в Домодедово задержали вылеты 17 самолетов, 9 — отменили. Во Внуково перенесли 5 рейсов, 4 — отменили. В Шереметьево задержали 5 авиарейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в августе летевший в Сочи пассажирский лайнер резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел с самолетом, следовавшим из Москвы в популярный курортный город. Отмечается, что воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за поломки в системе кондиционирования.

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    Зарина Дзагоева
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