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16:43, 25 августа 2023Мир

В Пентагоне признали недовольство медленными темпами наступления ВСУ

Генерал Милли: темпы контрнаступления ВСУ медленнее, чем ожидал Пентагон

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) гораздо медленнее, чем того ожидали военные планировщики Пентагона. Это признал председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщает Al-Mamlaka.

«Темпы наступления гораздо медленнее, чем предполагали его организаторы. Однако это не редкость в ведении войны — это разница между войной на бумаге и войной настоящей», — резюмировал военачальник, добавив, что США поставили Украине «всю необходимую для наступательных действий» номенклатуру вооружений и боеприпасов, «и даже больше, чем нужно».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон был осведомлен о мощности линии российской обороны перед контрнаступлением ВСУ. По словам Салливана, США не считают тупиковой сложившуюся на Украине ситуацию и продолжат направлять Киеву необходимые средства поддержки.

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    Виктория Кондратьева
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