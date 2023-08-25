В Пентагоне признали недовольство медленными темпами наступления ВСУ

Генерал Милли: темпы контрнаступления ВСУ медленнее, чем ожидал Пентагон

Темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) гораздо медленнее, чем того ожидали военные планировщики Пентагона. Это признал председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщает Al-Mamlaka.

«Темпы наступления гораздо медленнее, чем предполагали его организаторы. Однако это не редкость в ведении войны — это разница между войной на бумаге и войной настоящей», — резюмировал военачальник, добавив, что США поставили Украине «всю необходимую для наступательных действий» номенклатуру вооружений и боеприпасов, «и даже больше, чем нужно».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон был осведомлен о мощности линии российской обороны перед контрнаступлением ВСУ. По словам Салливана, США не считают тупиковой сложившуюся на Украине ситуацию и продолжат направлять Киеву необходимые средства поддержки.