США заявили об осведомленности о мощности обороны России перед наступлением ВСУ

Салливан: США были в курсе мощности линии обороны РФ перед контрнаступлением ВСУ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон был осведомлен о мощности линии российской обороны перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

«Украинцы были в курсе, мы были в курсе мощности российской обороны, но в конце концов существует большое различие между планированием и реальностью, когда речь идет о любом конфликте», — указал американский чиновник.

По словам Салливана, США не считают тупиковой сложившуюся на Украине ситуацию и продолжат направлять Киеву необходимые средства поддержки.

Ранее член палаты представителей США Энди Харрис заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось. Он выступил против выделения американскими властями Киеву нового финансового транша и призвал к проведению мирных переговоров.

