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14:58, 25 августа 2023Силовые структуры

Троих подростков обвинили в избиении россиянина битами и арестовали

В Омске троих подростков обвинили в разбое после избиения мужчины битами

Фото: Diana Polekhina / Unsplash

В Омске троих подростков 14, 15 и 17 лет арестовали по обвинению в разбое. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 18 августа юноши, вооруженные битами, напали на незнакомого 36-летнего прохожего. Подростки нанесли ему множественные удары по голове, телу, рукам и ногам, после чего забрали вещи избитого и бросили его в беспомощном состоянии. Мужчине удалось самостоятельно вызвать полицию, его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на месяц мигранта, избившего девушку из-за шорт в Подмосковье.

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    Илона Палей
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