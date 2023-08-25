В Москве отреставрируют еще девять объектов культурного наследия

Собянин: в Москве восстановят девять объектов монументального искусства

В Москве восстановят еще девять объектов культурного наследия. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Отреставрируем девять объектов культурного наследия: памятники, скульптуры и другие произведения монументального искусства», — заявил глава города.

Шесть объектов расположены в центральных районах Москвы. Это мраморная скульптура «Похищение Прозерпины» в Большом Афанасьевском переулке, бронзовый бюст Михаила Фрунзе на Суворовской площади, бронзовый памятник Надежде Крупской на площади Сретенские Ворота, скульптура «Рабочий», ограда и гранитная плита к памятнику Федору Гаазу, установленные на площади Крестьянской Заставы.

Еще два памятника расположены на Ленинградском проспекте — это гранитные бюсты Константина Циолковского и Николая Жуковского. На Кутузовском проспекте отреставрируют бюст Михаила Кутузова, отлитый из бронзы.

Собянин отметил, что с 2011 года в рамках комплексной программы реставрации в Москве привели в порядок свыше двух тысяч памятников архитектуры, открыли более 60 новых музеев, возродили Северный речной вокзал и другие объекты.

Ранее мэр столицы рассказал о ходе реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах — работы планируют завершить к сентябрю 2023 года. Дворец возведен в стиле советского модернизма и является объектом культурного наследия.