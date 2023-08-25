Двое украинцев попались на подготовке диверсии в Севастополе

В Севастополе силовики задержали двух украинцев, готовивших диверсию

В Севастополе силовики задержали двух граждан Украины по подозрению в подготовке диверсии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вневедомственная охрана заметила двух мужчин, копающих землю на территории охраняемой зоны в Балаклавском районе рядом с узлом водозаборной станции. При проверке документов выяснилось, что они из Украины. У них в телефоне оказалась карта с маршрутом по инфраструктурным объектам района. При себе копатели имели специнструмент, а в выкопанной ими яме находилось устройство, которое было отправлено на экспертизу.

Задержанные утверждали, что искали клад, но случайно заблудились. У водозаборной станции, по их словам, остановились справить нужду, но выронили ключи, поэтому выкопали яму, пытаясь их отыскать.