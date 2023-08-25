Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:54, 25 августа 2023Силовые структуры

Двое украинцев попались на подготовке диверсии в Севастополе

В Севастополе силовики задержали двух украинцев, готовивших диверсию
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Севастополе силовики задержали двух граждан Украины по подозрению в подготовке диверсии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вневедомственная охрана заметила двух мужчин, копающих землю на территории охраняемой зоны в Балаклавском районе рядом с узлом водозаборной станции. При проверке документов выяснилось, что они из Украины. У них в телефоне оказалась карта с маршрутом по инфраструктурным объектам района. При себе копатели имели специнструмент, а в выкопанной ими яме находилось устройство, которое было отправлено на экспертизу.

Задержанные утверждали, что искали клад, но случайно заблудились. У водозаборной станции, по их словам, остановились справить нужду, но выронили ключи, поэтому выкопали яму, пытаясь их отыскать.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Дональд Трамп прилетел в Джорджию и сдался властям. Как проходил арест и как экс-президент США его прокомментировал?

    Взрывы повредили газопроводы и ЛЭП на Украине

    Подсчитан срок окупаемости квартиры в России

    Двое украинцев попались на подготовке диверсии в Севастополе

    Сыгравшая Дашу Букину актриса рассказала о продолжении «Счастливы вместе»

    Стало известно о состоянии пострадавших из-за протаранившего толпу авто в Калуге

    Семилетний ребенок попал в реанимацию из-за брошенной в него рации

    Тайвань заявил о нарушении китайскими самолетами зоны реагирования

    ФСБ обвинила россиянку в вербовке поджигателей военкоматов для Украины

    Объяснена тактика ВСУ в отношении ударов по территории Запорожской АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости