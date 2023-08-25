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15:43, 25 августа 2023Бывший СССР

Украина получила 30 миллиардов долларов от Запада в 2023 году

Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил почти $30 млрд западной помощи в 2023 году

Фото: Reuters

Украина получила почти 30 миллиардов долларов финансовой помощи от стран Запада с начала 2023 года. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«С начала года удалось привлечь в поддержку Украины уже почти 30 миллиардов долларов», — сказал Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль рассказал, что республика тратит на содержание вооруженных сил примерно два триллиона гривен (около 55 миллионов долларов) в год. По его словам, это больше, чем доходная часть бюджета до конфликта.

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