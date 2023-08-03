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14:28, 3 августа 2023Бывший СССР

Премьер Украины раскрыл стоимость содержания ВСУ

Премьер Украины Шмыгаль: содержание ВСУ обходится в 55 млн долларов в год

Фото: Sergiy Chalyi / Reuters

Украинский бюджет тратит на содержание армии около двух триллионов гривен (почти 55 миллионов долларов) в год, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Его слова приводит РИА Новости.

«Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени», — отметил Шмыгаль, заявив, что сейчас украинское государство держится за счет финансовой помощи Запада и кредитов.

Ранее один из украинских солдат, находящийся в госпитале после ранения, полученного под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут) заявил, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще год или два, а ситуация на фронте для Киева плачевная.

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    Алевтина Запольская
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