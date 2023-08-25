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04:58, 25 августа 2023Мир

Обнаружен скелет пропавшей пять лет назад телеведущей

Indian Express: в Индии нашли останки пропавшей в 2018 году телеведущей Лашкар

Фото: pixabay.com

В Индии полицейские полиция города Корба (штат Чхаттисгарх) обнаружили скелет телеведущей Сальмы Султаны Лашкар, пропавшей без вести пять лет назад. Об этом пишет газета Indian Express.

Телеведущая одного из местных каналов пропала в конце 2018 года, на тот момент ей было 30 лет. Ее останки были найдены под проезжей частью национальной автомагистрали.

Полицейские считают, что Лашкар в октябре 2018 года стала жервтой своего сожителя, 37-летнего фитнес-инструктора, который расправился с ней из-за возможных финансовых разногласий, а затем с помощью двоих сообщников спрятал тело в пустынном месте, где спустя год началось строительство автомагистрали.

В начале недели все трое подозреваемых были арестованы. Как сообщил суперинтендант местной полиции Удай Киран, следователи соберут образцы ДНК убитой и ее родственников, чтобы окончательно установить принадлежность останков.

В мае в Московской области нашли скелет мужчины на территории бывшего завода в Производственном проезде подмосковного города Бронницы. С 30 декабря 2021 года погибший находился в розыске.

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    Марина Совина
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