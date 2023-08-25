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02:46, 25 августа 2023Среда обитания

Российских девелоперов обяжут строить площадки для собак

«Известия»: в России введут стандарт строительства площадок для собак

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В России введут стандарт строительства игровых и дрессировочных площадок для собак. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что разработкой правил занимается рабочая группа при Минстрое. Помимо этого, разрабатывается стандарт для строительства площадок для девелоперов. Предлагается создать навесы для хозяев животных.

В качестве покрытия планируют использовать не песок, а гальку, щепу, специальный травяной газон или искусственный спортивный газон. Не менее 60 процентов территории площадки должно быть свободно, чтобы собаки могли беспрепятственно бегать и играть, отметили в ведомстве.

Ранее президентский Совет по правам человека (СПЧ) разработал и направил в правительство предложения по предотвращению случаев нападения собак на людей — в частности, предлагается ввести систему учета всех собак в России.

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    Юлия Мискевич
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