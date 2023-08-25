Медведь залез в чужую кормушку в российском нацпарке и попал на видео

В нацпарке «Ленские столбы» медведь нашел чужую кормушку и попал на видео

Бурый медведь нашел чужую кормушку в российском национальном парке «Ленские столбы» и попал в объектив видеоловушки. Ролик, предоставленный госинспектором Романом Широких, публикует Telegram-канал нацпарка.

На видео видно, как хищник обнюхивает стоящий на опушке солонец — специальную кормушку с солью для копытных животных. Медведь залезает в него лапой, пытаясь найти что-то съедобное.

Осмотрев солонец, хищник оглядывается и уходит в лес.

Ранее житель Мурманска решил накормить зверей свежей рыбой и снял это на видео. Попробовать оставленное мужчиной угощение пришли медведь и лиса.