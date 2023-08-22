69-я параллель
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13:15, 22 августа 202369-я параллель

Медведь и лиса пришли попробовать угощение россиянина и попали на видео

Медведь и лиса пришли попробовать угощение жителя Мурманска и попали на видео

Медведь и лиса пришли попробовать угощение, оставленное жителем Мурманска, и попали на видео. Ролик опубликован в группе «Мурманский берег» в социальной сети «ВКонтакте».

«Давайте покормим медведя треской и пикшей, пойманными рядом, и посмотрим, с каким аппетитом он чавкает», — написал автор видео.

На записи видно, как россиянин устанавливает камеру на холме и кладет на землю свежую рыбу. Спустя некоторое время в кадре появляется бурый медведь. Хищник съедает угощение и уносит одну рыбу с собой. Позже на запах угощения приходит лиса — она нюхает место, где лежала рыба, и смотрит прямо в объектив.

Ранее на Кольском полуострове рысь вышла из леса к горным рабочим. Животное сняли на видео посреди карьера в Хибинах.

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    Варвара Родикова
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