Диджитал-вечеринка с известными диджеями пройдет в Гостином Дворе

Москвичей позвали на диджитал-вечеринку с известными диджеями в Гостином Дворе

На площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе пройдет масштабная диджитал-вечеринка, которую проведут известные диджеи M.Hustler и Sidorkov. Ее гостей погрузят в будущее необычным способом — через неоновые проекции. Вход для всех посетителей свободный. Об этом рассказали в пресс-службе Мосурбанфорума.

Мероприятие состоится в субботу, 26 августа, в 22:00. Площадка впервые будет работать до двух часов ночи. Идея вечера — попасть из 90-х в будущее в самом центре столицы. Танцы будут проходить возле шестиметровой скульптуры цифрового человека. На него будут проецироваться сюжеты о будущем человечества.

Чтобы гости могли стать не только участниками, но и частью выставки, организаторы мероприятия рекомендуют быть в белом. Так от одежды будут лучше отражаться неоновые проекции.

Кроме того, гости смогут принять участие в танцевальной кибербитве и устроить велозаезд Tour de Moscou. На втором этаже пространства будет работать кафе с кислородными коктейлями и закусками, а на первом — стойка с фруктами и мороженым.

Московский урбанистический форум в Гостином Дворе проходит до 10 сентября. Там организовано интерактивное мультимедийное пространство с экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы. На форуме проходят лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки о самореализации и здоровье, а известные артисты проводят бесплатные концерты. Подробная программа – на сайте (https://mosurbanforum.ru/gd) форума.