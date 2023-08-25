Учительницу арестовали за распитие вина на уроке

The Independent: учительница в США задержана за распитие алкоголя на уроке

Полиция в американском штате Оклахома арестовала учительницу третьего класса за распитие алкогольных напитков на уроке в первый рабочий день. Об этом сообщает The Independent.

53-летняя Кимберли Коутс привлекла внимание администрации школы своим поведением в конце рабочего дня, около 15:20. Сотрудник школы заметил, что у женщины были красные и влажные глаза, а ее речь была затруднена.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что Коутс действительно находилась в состоянии алкогольного опьянения. Задержанная учительница призналась, что выпила много алкоголя накануне. Она отметила, что употребила половину коробки вина, закончила пить около трех часов утра, а рабочий день начинался в 8:25 утра.

Дыхательный тест показал, что уровень алкоголя в ее крови втрое превышает законный лимит.

В классе, где учительница вела урок, нашли синий стакан с вином. Коутс арестовали и доставили в тюрьму. Ей предъявили обвинение в нахождении в состоянии опьянения в общественном месте.

Ранее сообщалось, что запах перегара может держаться до трех дней и мгновенно убрать его не получится, только замаскировать. Чтобы аромат как можно быстрее исчез, продукты распада этанола должны покинуть организм через пот, мочу или дыхание.