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23:01, 25 августа 2023Мир

В Венгрии заявили об ошибочной стратегии Запада на Украине

Премьер Венгрии Орбан: Запад выбрал ошибочную стратегию в конфликте с Россией
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Globallookpress.com

Стратегия Европейского союза (ЕС) и США в конфликте на Украине ошибочна, за нее расплачиваются украинцы и европейцы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал М1.

Политик указал на то, что победить Россию выбранной Западом стратегией нельзя. «Со стороны Запада война протекает по следующей стратегии: украинцы воюют, а мы поставляем деньги, информацию и оружие», — отметил Орбан.

Премьер указал на то, что в подобной ситуации нужен либо мир, либо новая стратегия. По его словам, новая стратегия была бы связана с отправкой войск на Украину, а этого страны Запада пока не хотят.

Ранее в правительстве Венгрии заявили, что Будапешт не станет поставлять Киеву оружие. Как уточнили в кабмине Венгрии, он выступает за скорейшее начало переговорного процесса.

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    Марина Совина
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