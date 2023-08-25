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19:33, 25 августа 2023Бывший СССР

На Украине бизнесмена обвинили в незаконном вывозе зерна

СБУ обвинила бизнесмена в незаконном экспорте сельхозпродукции в Россию

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения владельцу одного из ведущих агрохолдингов Запорожской области, которого подозревают в незаконном экспорте зерна в Россию. Об этом спецслужба сообщило в своем Telegram-канале.

По данным следствия, бизнесмен наладил поставку в Россию оптовых партиях зерна и другой сельхозпродукции, которую выращивают компании, расположенные в неподконтрольной Киеву части Запорожской области.

Подозреваемого задержали в Киеве после переезда из Бердянска. СБУ сообщает, что мужчина наладил дистанционное управление собственными предприятиями, а вывоз агропродукции осуществлял через порт в Бердянске.

Ранее на Украине суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы директора Бердянского морского порта Владимира Стельмаченко. Его обвиняют в сотрудничестве с Россией и передаче имущества порта на баланс местной администрации.

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    Алевтина Запольская
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