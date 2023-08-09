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16:49, 9 августа 2023Бывший СССР

На Украине вынесли приговор директору Бердянского порта

Суд на Украине заочно приговорил директора Бердянского порта к 10 годам тюрьмы
Владимир Стельмаченко

Владимир Стельмаченко. Кадр: страница «НАША биография» во ВКонтакте

На Украине суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы директора Бердянского морского порта Владимира Стельмаченко. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

«По материалам СБУ к 10 годам тюрьмы приговорен директор Бердянского морпорта», — говорится в сообщении ведомства. Его обвиняют сотрудничестве с Россией и передаче имущества порта на баланс местной администрации.

По данным следствия, Стельмаченко ранее занимал пост начальника отдела оперативного реагирования порта.

Ранее СБУ задержала жительницу города Очаков Николаевской области, которая, как считают в ведомстве, следила за передвижениями президента страны Владимира Зеленского. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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    Алевтина Запольская
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