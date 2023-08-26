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00:38, 26 августа 2023Мир

Байден заявил о попытке США точно установить произошедшее с самолетом Пригожина

Байден: США пытаются точно установить, что произошло с самолетом Пригожина
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты «пытаются точно установить», что произошло с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, передает РИА Новости.

«Я не могу говорить подробно об этом, но меня то, что произошло, не удивило… Мы пытаемся точно установить, что произошло», — отметил глава государства, добавив, что в настоящее время он не может сказать ничего конкретного о причинах происшествия.

Ранее представители разведки США в беседе с The Wall Street Journal (WSJ) назвали возможные причины крушения самолета в Тверской области, на борту которого находились бизнесмен Евгений Пригожин, еще шестеро пассажиров, а также трое членов экипажа.

По словам собеседников издания, согласно предварительным оценкам американского правительства, на воздушном судне взорвалась бомба или причиной крушения стала «какая-то другая форма саботажа».

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    Марина Совина
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