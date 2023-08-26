Зеленский заявил о 20 присоединившихся к декларации G7 по Украине странах

Зеленский: свыше 20 стран присоединились к декларации G7 по гарантиям для Киева

Более 20 стран присоединились к декларации «Большой семерки» (G7) о долгосрочных гарантиях безопасности Киеву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Сейчас почти 30 [стран] в целом вместе с G7», — уточнил он. Украинский лидер отметил, что его команда продолжает работать над данным вопросом. Зеленский также напомнил, что Украина начала переговоры по заключению двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с Великобританией, Канадой и США.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Черногория присоединилась к декларации стран «Большой семерки» (G7) по гарантиям безопасности Киева. До этого такое решение приняла Латвия.

3 августа Зеленский назвал 12 стран, которые поддержали декларацию. В их числе — Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания и Нидерланды.