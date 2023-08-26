Соперник Усика назвал способ победить украинца
Британский боксер Даниэль Дюбуа перед совместным боем назвал способ победить украинца Александра Усика. Слова спортсмена приводит Boxing Scene.
«Нужно быть агрессивным. Обрушить на него все, над чем мы работали в тренировочном лагере. Я просто должен попасть по его маленькой голове. Он крузервейт, это будет несложно», — заявил боец.
Усик и Дюбуа встретятся на ринге 26 августа в польском Вроцлаве. Спортсмены подерутся за чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе.
На счету 36-летнего Усика 20 побед в 20 поединках. Помимо титулов чемпиона мира по версии WBO, IBF и IBO он также удерживает чемпионский пояс WBA Super. В активе 25-летнего Дюбуа 19 побед и одно поражение.