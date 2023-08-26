Соперник Усика назвал способ победить украинца

Даниэль Дюбуа заявил, что собирается победить Александра Усика ударом в голову

Британский боксер Даниэль Дюбуа перед совместным боем назвал способ победить украинца Александра Усика. Слова спортсмена приводит Boxing Scene.

«Нужно быть агрессивным. Обрушить на него все, над чем мы работали в тренировочном лагере. Я просто должен попасть по его маленькой голове. Он крузервейт, это будет несложно», — заявил боец.

Усик и Дюбуа встретятся на ринге 26 августа в польском Вроцлаве. Спортсмены подерутся за чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе.

На счету 36-летнего Усика 20 побед в 20 поединках. Помимо титулов чемпиона мира по версии WBO, IBF и IBO он также удерживает чемпионский пояс WBA Super. В активе 25-летнего Дюбуа 19 побед и одно поражение.