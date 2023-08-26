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15:23, 26 августа 2023Мир

В Венгрии обвинили чиновников ЕС в провале санкционной политики

Глава МИД Венгрии Сийярто: чиновники ЕС не признают провала санкционной политики

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Чиновники Евросоюза (ЕС) не признают провала санкционной политики, так как боятся потерять свои места. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время выступления на конференции Tranzit, которую транслировал телеканал М1.

«Надо честно сказать, что санкционная политика провалилась. И ее сторонники этого пока не признают только потому, что если санкционная политика провалилась, то встает вопрос — а что с политиками, которые ее продвигали?» — заявил он.

По его мнению, логическим исходом для чиновников будет являться то, что те, кто продвигал санкции и выступал за них, должны будут уйти, так как кто-то должен нести ответственность за причиненный Европе ущерб.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что министры иностранных дел стран-участниц Евросоюза (ЕС) согласовали седьмой пакет санкций против России. Очередные ограничения предполагают запрет на импорт золота, запрет на оказания ряда услуг российским организациям

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    Никита Абрамов
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