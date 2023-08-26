PressTV: Евросоюз продолжает поддерживать Украину в ущерб собственной экономике

Уровень банкротства в европейских компаниях достиг высочайшего уровня за последние годы, пишет издание PressTV.

По словам автора, Европейский союз (ЕС) продолжает спонсировать Киев в ущерб собственной экономике. «ЕС продолжит поставлять оружие Украине в конфликте против России несмотря на то, что банкротства бизнеса в европейских странах достигли самого высокого уровня за последние годы», — говорится в статье.

Официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано заявил, что Брюссель намерен поддерживать Киев «столько, сколько нужно». Журналист считает, что этим высказыванием политик лишь преуменьшил опасения по поводу грядущего кризиса.

Ранее ЕС сумел избежать рецессии, в том числе за счет сдерживания негативного влияния на экономику украинского конфликта и диверсификации поставок и значительного снижения потребления газа на фоне санкционного давления на Россию.