Стало известно о мощном взрыве в Краматорске

«Страна.ua»: мощный взрыв прогремел в Краматорске

В Краматорске произошел мощный взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о мощных взрывах в Краматорске. Поднимается дым», — говорится в посте.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в районе Краматорска на данный момент звучит воздушная тревога.

Ранее в сети появились кадры последствий ракетных ударов, нанесенных российскими военными по территории Новокраматорского машиностроительного завода. Отмечается, что Новокраматорский машиностроительный завод располагается в городе Краматорске, на севере Донецкой народной республики (ДНР).