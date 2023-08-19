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13:15, 19 августа 2023Бывший СССР

Появились кадры последствий ракетного удара по заводу в Краматорске

«РВ» опубликовала кадры последствий ракетных ударов по заводу в Краматорске

Фото: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

В сети появились кадры последствий ракетных ударов, нанесенных российскими военными по территории Новокраматорского машиностроительного завода. Их публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Новокраматорский машиностроительный завод располагается в городе Краматорске, на севере Донецкой народной республики (ДНР). Предприятие считается одним из крупнейших в мире, его цеха Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для хранения и ремонта военной техники.

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Гауляйтер Краматорска заявил, что в результате нанесенного российскими военнослужащими ракетного удара был уничтожен один из цехов завода, пострадавших нет. Министерство обороны России эту информацию на данный момент не прокомментировало.

Ранее сообщалось, что российские военные из группировки «Днепр» разгромили отряд ВСУ, который пытался переправиться через Днепр и закрепиться на левом берегу близ населенного пункта Казачьи Лагеря. В результате российским военным также удалось захватить бронетехнику в качестве трофеев.

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    Алиса Дмитриева
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