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03:35, 27 августа 2023Мир

Суд в Иране обязал США выплатить 330 миллионов долларов за попытку переворота

Irna: суд в Тегеране обязал США выплатить $330 млн компенсаций за переворот Ноже

Фото: Daniel Bockwoldt / dpa / Global Look Press

Тегеранский международный суд постановил взыскать с США штраф в размере 330 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного семьям жертв и пострадавшим в результате попытки государственного переворота в Иране в 1980 году. Об этом сообщает иранское агентство Irna.

В ходе судебного разбирательства адвокат истцов и выжившие после попытки переворота представили свои доказательства. Суд признал правительство США виновным в причинении материального и морального ущерба истцам и постановил выплатить им компенсацию в размере 30 миллионов долларов. Также суд наложил штрафные санкции в размере 300 миллионов долларов.

«Переворот Ноже», также известный как «масочный переворот», — попытка свержения власти в Иране, которая состоялась 9 июля 1980 года на военно-воздушной базе Шахид Ноже в провинции Хамадан. Тогда повстанцы попытались установить контроль над военными базами по всей стране, а также ее стратегическими центрами, и свергнуть новое правительство Исламской Республики Иран в лице высшего руководителя Рухоллы Хомейни и президента Абольхасана Банисадра. Они были остановлены силами правопорядка.

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    Марина Совина
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