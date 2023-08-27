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07:58, 27 августа 2023Мир

КНДР разрешила своим гражданам вернуться на родину

ЦТАК: власти КНДР разрешили находящимся за рубежом гражданам вернуться на родину

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Северная Корея разрешила своим гражданам, которые находятся за рубежом, возвращаться на родину. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Такое решение власти КНДР принято в связи с ослаблением ситуации с пандемией коронавирусу во всем мире. «Вернувшиеся будут находиться под строгим медицинским наблюдением в карантинных отделениях в течение недели», — говорится в сообщении.

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    Марина Совина
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