КНДР разрешила своим гражданам вернуться на родину

ЦТАК: власти КНДР разрешили находящимся за рубежом гражданам вернуться на родину

Северная Корея разрешила своим гражданам, которые находятся за рубежом, возвращаться на родину. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Такое решение власти КНДР принято в связи с ослаблением ситуации с пандемией коронавирусу во всем мире. «Вернувшиеся будут находиться под строгим медицинским наблюдением в карантинных отделениях в течение недели», — говорится в сообщении.