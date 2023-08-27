ВСУ за сутки нанесли 71 удар по территории ДНР

СЦКК: ВСУ за сутки совершили 71 обстрел территории ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки нанесли 71 удар по территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Уточняется, что обстрелы были совершены по Горловке, Ясиноватой, Евгеновке, Макеевке, Ясиноватскому району и Донецку. По данным представительства, в общей сложности украинская армия выпустила 241 боеприпас. В результате атаки пострадали шесть человек и повреждены восемь жилых домостроений.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Кирилловка. Были повреждены четыре жилых домовладения, а также частично нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет.