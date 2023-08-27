Усик высказался о возможном реванше с Дюбуа

Александр Усик заявил о готовности к реваншу с Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик высказался о возможном реванше с британцем Даниэлем Дюбуа. Об этом сообщает ua.tribuna.

«Готов подраться с ним завтра, реванш, уличная драка, я готов. Без перчаток, на голых кулаках», — заявил Усик.

В ночь на 27 августа Усик победил Дюбуа. В девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, после которого тот не смог подняться. Рефери зафиксировал победу Усика техническим нокаутом.

Усик защитил чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе. Украинский спортсмен одержал 21-ю победу, он ни разу не проигрывал. 25-летний Дюбуа уступил второй раз в карьере, кроме того, в его активе 19 побед.