Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ренн
Сегодня
14:00 (Мск)
Гавр
Франция - Лига 1|3-й тур
Шеффилд Юнайтед
Сегодня
16:00 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|3-й тур
Фиорентина
Сегодня
19:30 (Мск)
Лечче
Италия - Серия А|2-й тур
Сочи
Сегодня
20:00 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|6-й тур
Наполи
Сегодня
21:45 (Мск)
Сассуоло
Италия - Серия А|2-й тур
10:55, 27 августа 2023Спорт

Усик высказался о возможном реванше с Дюбуа

Александр Усик заявил о готовности к реваншу с Дюбуа

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украинский боксер Александр Усик высказался о возможном реванше с британцем Даниэлем Дюбуа. Об этом сообщает ua.tribuna.

«Готов подраться с ним завтра, реванш, уличная драка, я готов. Без перчаток, на голых кулаках», — заявил Усик.

В ночь на 27 августа Усик победил Дюбуа. В девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, после которого тот не смог подняться. Рефери зафиксировал победу Усика техническим нокаутом.

Усик защитил чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе. Украинский спортсмен одержал 21-ю победу, он ни разу не проигрывал. 25-летний Дюбуа уступил второй раз в карьере, кроме того, в его активе 19 побед.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник врезался в жилой дом в Курске

    Последствия массового ДТП возле жилого комплекса в Москве попали на видео

    Китай намекнул Японии на неуместность визита из-за «Фукусимы-1»

    Путин поздравил ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера

    Усик высказался о возможном реванше с Дюбуа

    Обнародована записка Жириновского с призывом отказаться от доллара

    Москвичам рассказали о погоде в последнее воскресенье лета

    Румыния скоро получит документы для подготовки ВСУ на F-16

    Месси забил гол в дебютном матче в MLS

    В Молдавии увидели риски для существования государства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости