Naked Capitalism: элита Европы осознает, что Украина беспомощна

Элита Европы стала осознавать, что Украина беспомощна, и у нее нет шансов вернуть утраченную территорию. Об этом сообщает издание Naked Capitalism.

«Европейская элита наконец осознает, что у Украины нет шансов вернуть утраченную территорию», — говорится в статье. Журналисты отметили, что данный факт привел к изменению нарратива вокруг украинского конфликта. Несмотря на это, элита Европы продолжает преуменьшать сильные стороны России.

Подчеркивается, что российская экономика выдержала европейские санкции. Кроме того, обогнав Германию, она стала пятой самой богатой экономикой в мире и крупнейшей в Европе по паритету покупательной способности (ППС). Данный показатель используется для сравнения стоимости жизни и уровня доходов в разных странах.

