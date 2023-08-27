Жители Амстердама выступили против поставок оружия Украине

Акция против поставок оружия Украине прошла на площади Дам в Амстердаме

На площади Дам в Амстердаме прошла новая акция против поставок оружия Киеву. В ней приняли участие более ста человек, сторонников мирного урегулирования украинского конфликта, передает ТАСС.

Жители прошли по городу под барабанный бой с белыми флагами, которые символизируют мир. Некоторые из них участвуют в подобных акциях ежемесячно. Они выступают за то, чтобы страны НАТО перестали усугублять кризис на Украине, в том числе различными провокациями. Подобные митинги актуальны на фоне последних решений голландских властей поставить Киеву истребители F-16.

«Я хочу, чтобы Россия была нашим союзником, а не врагом, — рассказала одна из активисток. — Хочу, чтобы между нашими странами развивалось сотрудничество в экономике, культуре, социальной сфере. Мы смотрим в неправильную сторону, нам нужно смотреть не на Запад и США, а на восток и Россию».

Ранее источники Reuters сообщили, что США разрешили Копенгагену и Амстердаму передать Украине F-16. Это станет возможно, когда украинские пилоты пройдут обучение, чтобы управлять истребителями.