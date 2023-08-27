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10:29, 27 августа 2023Спорт

Месси забил гол в дебютном матче в MLS

Лионель Месси забил гол в дебютном матче в MLS

Фото: Brad Penner / Reuters

«Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» в чемпионате североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 27 августа, и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Майами. В турнире дебютировал аргентинский форвард Лионель Месси, который забил гол на 89-й минуте. Еще одним голом отметился Диего Гомез.

«Интер Майами» прервал серию без побед, состоявшую из 11 матчей в чемпионате MLS, и с 21 очком занимает предпоследнее, 14-е место в таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк» с 29 очками идет на 11-й позиции.

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

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    Алексей Гусев
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