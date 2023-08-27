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07:16, 27 августа 2023Россия

Минобороны сообщило об атаке беспилотников в приграничных регионах России

МО РФ: ПВО сбили два украинских беспилотника в Брянской и Курской областях
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Минобороны России сообщило об атаке беспилотников в приграничных регионах, которые произошли в ночь на 27 августа. Об этом ведомство сообщает в Telegram-канале.

«27 августа в ночные и утренние часы киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак», — говорится в сообщении. Отмечается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили два беспилотника над территорией Брянской и Курской областей.

26 августа российская ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины в небе над Белгородской областью. Он пересек границу в районе 14:15 по московскому времени, однако позже был уничтожен.

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    Марина Совина
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