Минобороны сообщило об атаке беспилотников в приграничных регионах России

МО РФ: ПВО сбили два украинских беспилотника в Брянской и Курской областях

Минобороны России сообщило об атаке беспилотников в приграничных регионах, которые произошли в ночь на 27 августа. Об этом ведомство сообщает в Telegram-канале.

«27 августа в ночные и утренние часы киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак», — говорится в сообщении. Отмечается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили два беспилотника над территорией Брянской и Курской областей.

26 августа российская ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины в небе над Белгородской областью. Он пересек границу в районе 14:15 по московскому времени, однако позже был уничтожен.